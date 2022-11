Warburg Research senkt Ziel für Secunet auf 375 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet nach Zahlen zum dritten Quartal von 490 auf 375 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der IT-Sicherheitsdienstleister habe die außerordentlich guten Produktumsätze des Vorjahresquartals nicht wiederholen können. Seinerzeit hätten die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Software-Updates für die Konnektoren zur Anbindung von Arztpraxen, Krankenhäusern und anderen medizinischen Leistungserbringern an die Telematikinfrastruktur die Erlöse in die Höhe getrieben./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 12:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Der IT-Sicherheitsdienstleister Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.