Warburg Research senkt Ziel für Sartorius auf 456 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Sartorius Vz



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius nach einem Zukauf der Tochter Sartorius Stedim Biotech von 466 auf 456 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme der französischen Polyplus habe einen historisch hohen Preis gefordert, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei der vorteilhaften strategischen Ausrichtung des übernommenen Unternehmens geschuldet./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.