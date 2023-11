Warburg Research senkt Ziel für Patrizia auf 10,40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia nach Quartalszahlen von 11,70 auf 10,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung einiger Umstrukturierungskosten im Schlussquartal 2023 sehe er das operative Ergebnis (Ebitda) aber nur am unteren Ende der Zielspanne des Unternehmens./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.