Warburg Research senkt Ziel für Lanxess auf 39,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 45,00 auf 39,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte von einer schwächeren Nachfrage, dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden sowie höheren Energie- und Personalkosten belastet worden sein, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei der Ergebnisausblick für das laufende Jahr in Gefahr./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.