Warburg Research senkt Ziel für Kion auf 40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion nach Quartalszahlen von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate sowie die Aussagen des Managements werte er positiv und sehe Anzeichen dafür, dass der Gabelstapler-Hersteller wieder die Initiative ergreift, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch bestünden Restrisiken im Projektgeschäft. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 und 2024./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.