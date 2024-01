Warburg Research senkt Ziel für K+S auf 16,10 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 18,20 auf 16,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine hohe Streusalz-Nachfrage sollte die Geschäftsentwicklung des Salz- und Düngerherstellers im Schlussquartal 2023 unterstützt haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Düngergeschäft dürften indes die Verkaufspreise im Jahresvergleich deutlich gesunken sein. Dazu rechnet er mit einem Barmittelabfluss nach der positiven Entwicklung ein Jahr zuvor./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.