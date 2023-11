Warburg Research senkt Ziel für Jost Werke auf 69 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz Gegenwinds bei Absatzvolumina und negativen Währungseffekten sei die Profitabilität des Lkw-Zulieferers imposant gewesen, schrieb Analyst Fabio Hölscher am Donnerstag nach dem Zwischenbericht vom Vortag./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.