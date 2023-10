Warburg Research senkt Ziel für Infineon auf 46 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 46,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Rahmen einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells für den Halbleiterkonzern habe er seine Ergebnisprognosen für die kommenden beiden Jahre etwas reduziert, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die im November anstehenden Zahlen zum Schlussquartal geht er davon aus, dass Infineon nah an seine Ziele herankommen dürfte./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.