Warburg Research senkt Ziel für Indus Holding - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach endgültigen Quartalszahlen von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe schwach abgeschnitten, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate bestätigten ihre Ansicht, dass das verlangsamte Wirtschaftswachstum und die hohe Kosteninflation ihre Spuren im operativen Geschäft der Portfoliounternehmen hinterließen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.