Warburg Research senkt Ziel für Hypoport auf 447 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport nach Zahlen zum zweiten Quartal von 526 auf 447 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe trotz des herausfordernden Marktumfeldes stark abgeschnitten, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Resultate ermutigend. Derweil reduzierte der Experte seine Schätzungen bis 2024. Dies reflektiere geringere Erwartungen an den Markt für private Immobilienfinanzierungen und den höheren risikolosen Zinssatz in seinem Bewertungsmodell./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.