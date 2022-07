Warburg Research senkt Ziel für Hugo Boss auf 69 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach vorläufigen Quartalszahlen von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei unerwartet stark ausgefallen und die Geschäftsdynamik beim Modekonzern habe sich weiter beschleunigt, lobte Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst unter sehr vorsichtigen Annahmen für das zweite Halbjahr und einem implizierten leichten Rückgang beim Betriebsergebnis, dürfte die Firma das obere Ende der neuen Prognose treffen. Das Kursziel sinke derweil wegen einer höheren risikofreien Zinsrate im Bewertungsmodell./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.