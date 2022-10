Warburg Research senkt Ziel für Hornbach Holding - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Holding":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Hornbach Holding nach den Halbjahreszahlen von 128 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bruttomarge sei im zweiten Quartal noch stärker geschrumpft als zuvor, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch in den kommenden Quartalen rechnet er mit steigendem Kostendruck bei der Dachgesellschaft des für seine Baumarktkette bekannten Unternehmens. Insgesamt sei die Holding aber gut positioniert, um in dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu bestehen./jcf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.