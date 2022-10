Warburg Research senkt Ziel für Fraport auf 51 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate dürften geprägt sein von der Erholung des Flugverkehrs, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2023 geht er zwar von einem Passagierwachstum aus, das mit 10 Prozent aber unter seiner bisherigen Schätzung liegt. Er passte daraufhin seine Prognosen für den Flughafenbetreiber an und geht außerdem von höheren Kapitalkosten aus./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.