Warburg Research senkt Ziel für Evotec auf 25 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Finanztrends Video zu Evotec



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evotec von 29 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Längerfristig sehe es bei dem Wirkstoffforschungunternehmen zwar gut aus, aber die Ziele für 2025 seien in Gefahr, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis zur Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden fehlten die Impulse./mf/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.