Warburg Research senkt Ziel für Dürr auf 32,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 37,50 auf 32,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf das Holzbearbeitungsmaschinen-Segment Homag sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Deshalb und wegen zu erwartender Maßnahmen zur Restrukturierung senkte Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Anlagenbauer für die Automobilindustrie. Im Vergleich zu den Wettbewerbern seien die Aktien aber attraktiv bewertet./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.