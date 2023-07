Warburg Research senkt Ziel für Dic Asset auf 10,40 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dic Asset von 11,70 auf 10,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwierige Umfeld werde noch einige Zeit Probleme bereiten, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sei die Anlagestory des Immobilienunternehmens aber intakt./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.