Warburg Research senkt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Cansu Tatar passte ihre Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an schwache Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal und die gesenkten Jahresziele an. Trotz des schwierigen Marktumfelds bleibe die Dealfrequenz aber hoch. So stärke die Beteiligung an der Metalworks Holding aus Italien den Anteil in robusten Bereichen./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.