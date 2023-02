Warburg Research senkt Ziel für Adidas auf 175 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas von 180 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Sportartikelherstellers auf 2023 sei eine Enttäuschung, es sollten nun aber alle negativen Nachrichten auf dem Tisch liegen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Basierend auf der aktuell anspruchslosen Prognose sollte Adidas künftig wieder positiv überraschen können. Anlegern rät er, den Rückschlag zu nutzen, um Positionen aufzustocken./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.