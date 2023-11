Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 180 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adesso nach Zahlen von 185 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das endgültige Zahlenwerk des IT-Dienstleisters zum dritten Quartal habe zwar von dynamischem Wachstum gezeugt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei aber nicht mehr so rasch vorangegangen wie noch im ersten Halbjahr. Angesichts der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen erfordere das Ziel einer höheren Profitabilität beim Management größter Aufmerksamkeit./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.