Warburg Research senkt Norma auf 'Hold' und Ziel auf 19 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Norma Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 19 Euro gesenkt. Die jüngste Gewinnwarnung des Spezialisten für Verbindungstechnik sei noch ausgeprägter als von ihm befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit müsse die in Aussicht gestellte mittelfristige Margenerholung infrage gestellt werden./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.