Warburg Research senkt New Work auf 'Hold' und Ziel auf 170 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat New Work nach Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 170 Euro gekappt. Nach einem recht schwachen Quartal habe das Karrierenetzwerk die Jahresziele für Umsatz und Ergebnis reduziert, monierte Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2023 bis 2025 nach unten. Das neue Anlagevotum rechtfertigte er mit fehlenden positiven Kurstreibern in den kommenden Monaten. Der Arbeitsmarkt sei wenig inspirierend, daher die Gewinnwarnung, so der Experte./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.