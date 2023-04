Warburg Research senkt Elmos Semiconductor auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Elmos von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 95 Euro angehoben. Das erhöhte Kursziel berge nach einer hervorragenden Kursentwicklung nur begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Malte Schaumann sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass die Aktie des Halbleiterunternehmens seit Jahresbeginn bereits um 70 Prozent zugelegt und sich in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdoppelt habe./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.