Warburg Research senkt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel 57 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Drägerwerk von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 53,10 auf 57,00 Euro angehoben. Seit seiner Kaufempfehlung im Juli habe die Aktie des Medizintechnikunternehmens um fast 15 Prozent und damit überdurchschnittlich zugelegt, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der aktuellen Geschäftsparameter und der sich abzeichnenden Unsicherheit über die Entwicklung in China halte er Drägerwerk derzeit aber für fair bewertet. Das höhere Kursziel reflektiere seine angehobenen Prognosen nach den starken Zahlen für das dritte Quartal./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.