Warburg Research hebt Ziel für Wacker Chemie auf 227 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 205 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz kalkuliert laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nun mit einem operativen Jahresergebnis (Ebitda) in Höhe von 2 Milliarden Euro. Der Chemiekonzern hat eine Erhöhung der Jahresziele avisiert, nachdem im ersten Halbjahr bereits das untere Ende der Zielspanne für 2022 erreicht wurde./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.