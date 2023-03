Warburg Research hebt Ziel für Varta auf 18,50 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Varta von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die angekündigte Kapitalerhöhung durch Hauptaktionär Montana und die Restrukturierungsmaßnahmen seien ein solider erster Schritt, um die finanzielle Stabilität des Batteriekonzerns zu sichern, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Neukundenentwicklung im Bereich wieder aufladbare Lithium-Ionen-Knopfzellen (Coinpower) schwer vorherzusagen, und die Profitabilität in diesem niedrigpreisigen Marktsegment sei immer noch schwach./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.