Warburg Research hebt Ziel für TAG Immobilien auf 15,10 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 12,20 auf 15,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das Immobilienunternehmen dürfte mit Blick auf die Finanzierung das Schlimmste überstanden sein, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Überraschungspotenzial für die Zahlen in der kommenden Woche sei unterdessen überschaubar. Positive Signale sollte es vom Polen-Geschäft geben./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.