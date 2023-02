Warburg Research hebt Ziel für Shop Apotheke auf 103 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Shop Apotheke von 99 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte seine Prognosen in einer am Montag vorliegenden Studie an, um die Eckdaten der Online-Apotheke sowie den Fokus des Konkurrenten Zur Rose auf den deutschen Markt zu reflektieren. Shop Apotheke dürfte bei den Marktanteilsgewinnen noch einen Zahn zulegen./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.