Warburg Research hebt Ziel für Scout24 auf 59 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Scout24 von 55,70 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übernahme der Sprengnetter Group durch den Anzeigen-Dienstleister passe hervorragend, da das deutsche Digital-Unternehmen im Bereich der Immobilienbewertung tätig sei, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch den Zukauf könne Scout24 sein Angebot ausweiten und verbessern, was sich längerfristig positiv auswirken sollte./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.