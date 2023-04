Warburg Research hebt Ziel für Puma SE auf 100 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausverkauf der Aktie des Sportartikelherstellers wegen der kurzfristig eingetrübten Wachstumsaussichten sei kurzsichtig, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Innerhalb der Branche steche das Unternehmen weiterhin positiv hervor. Das neue Kursziel resultiere aus dem um ein Jahr nach vorne verschobenen Bewertungszeitrahmen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.