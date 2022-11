Warburg Research hebt Ziel für Medios auf 46 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Medios":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Medios nach der Ankündigung eines Zukaufs von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertragsgeschäft der Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH passe perfekt zu dem Geschäftsmodell des Spezialpharma-Unternehmens, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Aus strategischer Sicht definitiv ein großartiger Deal, der in bar bezahlt wird und somit die Unternehmensanteile der bestehenden Aktionäre nicht verwässert", resümierte der Experte./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 16:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.