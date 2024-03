Warburg Research hebt Ziel für MTU auf 219 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Jahreszahlen von 198 auf 219 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinntrend des Triebwerkbauers sei positiv, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe es mit Blick auf den Rückruf von GTF-Triebwerken leicht optimistische Aussagen gegeben./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.