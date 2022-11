Warburg Research hebt Ziel für MTU auf 200 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Finanztrends Video zu MTU Aero Engines



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach einem Kapitalmarkttag von 189 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die starke Erholung des Luftverkehrs dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach kann das Management des Triebwerkbauers gut prognostizieren, wie sich die Geschäfte im kommenden Jahr entwickeln dürften. Was aber die Aussichten für die Zeit danach angehe, ist der Experte etwas vorsichtig./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.