Warburg Research hebt Ziel für Indus Holding auf 37 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 30 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaft seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz eines schwierigen Umfelds habe sich das Unternehmen im vergangenen Jahr wacker geschlagen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.