Warburg Research hebt Ziel für Henkel auf 78 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das jüngst eher durchwachsene Bild sollte sich für den Konsumgüterhersteller fortan etwas aufhellen, schrieb Analyst Jörg Frey in der am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei zumindest verhalten positiv, sodass Frey für 2024 etwas optimistischer ist als der Markt./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.