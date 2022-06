Warburg Research hebt Ziel für Fuchs Petrolub auf 43 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach dem Kapitalmarkttag von 40,50 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe auf Wachstumschancen im klassischen Geschäft sowie im Wandel zur E-Mobilität verwiesen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Fertigung nicht energieintensiv sei, habe ein mögliches Ende der russischen Gasversorgung kaum eine Rolle gespielt. Zudem sei das Unternehmen nach eigener Aussage nicht besonders konjunktursensibel, da es eine Vielzahl an Branchen beliefere./jcf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.