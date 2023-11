Warburg Research hebt Ziel für Evonik auf 22,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 22 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Chemieunternehmen passiere die Talsohle, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cash Flow habe sich zuletzt günstig entwickelt, was sich fortsetzen dürfte./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.