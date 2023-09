Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank auf 14,60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 13,10 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe im Zuge des steigenden Einlagenzinses der Europäischen Zentralbank davon profitiert, dass die Zinserhöhungen nur relativ langsam an die Kunden weitergegeben worden seien, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies ermögliche höhere Nettozinsergebnisse. Die damit wiederum steigenden Gewinnerwartungen seien bisher noch nicht im Aktienkurs berücksichtigt./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.