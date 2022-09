Warburg Research hebt Ziel für Baywa auf 45 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Baywa nach einer Investorenveranstaltung von 44,20 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank guter Geschäfte in allen Segmenten steuere der Agrarkonzern auf ein Rekordergebnis zu, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem Samen und Dünger habe Baywa dank seiner Lagerbestände aus dem vergangenen Jahr liefern können, während Wettbewerber ausgefallen seien./jcf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.