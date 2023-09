Warburg Research hebt Ziel für BASF auf 50 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 48,70 auf 50,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal hätten kaum überrascht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hätten aber deutlich die negativen Faktoren aufgezeigt, die nicht nur BASF, sondern die gesamte chemische Industrie weiterhin beeinflussten. So habe die weltweite Chemieproduktion im zweiten Jahresviertel gegenüber dem Vorjahr weitgehend stagniert, wobei die Entwicklung auf regionaler Ebene sehr unterschiedlich ausgefallen sei. Während China ein Wachstum verzeichnet habe, sei die Produktion anderswo geschrumpft./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.