Warburg Research hebt Ziel für Aixtron auf 30 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum dritten Quartal von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Maschinenbauer für die Chipindustrie dürfte den Rückgang bei Umsatz und Ertrag im Schlussquartal wieder aufholen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ziel steige wegen verbesserter mittelfristiger Aussichten für die Geschäfte mit Anlagen für die Herstellung von Micro-Leds und Siliziumkarbid-Bauelementen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.