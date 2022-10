Warburg Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel bleibt 96 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec nach vorläufigen Neunmonatszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 96 Euro belassen. Der Umsatz des Laborausrüsters hinke zwar den ursprünglichen Plänen hinterher, aber die Profitabilität habe im dritten Quartal ein Rekordniveau erreicht, lobte Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach den Produkten von Stratec bleibe robust, auch wenn Lieferkettenprobleme den Umsatz behindern. Der aktuelle Kurs rechtfertige nun eine Kaufempfehlung./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.