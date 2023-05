Warburg Research hebt Software AG auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Software AG von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 32 Euro angehoben. Analyst Hannes Müller verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die von 30 auf 32 Euro je Aktie erhöhte Offerte von Silver Lake und passte sein Kursziel entsprechend an./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.