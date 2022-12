Warburg Research belässt Zur Rose Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Zur Rose auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Franken belassen. Am 8. Dezember habe das Landesgericht Karlsruhe erklärt, dass das Plattform-Geschäftsmodell der Online-Apotheke gegen deutsches Recht verstoße, da es potenziell marktbeherrschend werden könnte, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen selbst sehe keine negativen Auswirkungen auf die Geschäfte, da es in Berufung gehen könne. Heider, der mit diesem Schritt rechnet, glaubt zudem, dass sich die Marktposition von Zur Rose weiter verstärken wird./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.