Warburg Research belässt Zeal Network auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zeal Network nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Lottovermittler habe seine Umsatzerwartung erfüllt, diese beim operativen Gewinn wegen höherer Werbeausgaben zur Kundengewinnung aber verfehlt, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Unternehmens seien aber erreichbar. Zudem kämen die Marketingausgaben dem Kundenwachstum zugute./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.