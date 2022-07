Warburg Research belässt Washtec auf 'Buy' - Ziel 59 Euro

Finanztrends Video zu WashTec



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Washtec nach Anpassung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analyst Stefan Augustin hatte mit seinen Umsatzschätzungen laut seiner ersten Reaktion am Freitag bereits am oberen Ende der ursprünglichen, nun angehobenen Zielspanne gelegen. Mit Blick auf die gestutzte Prognose für das operative Ergebnis bleibe noch genauer zu analysieren, ob eher weiter gestiegene Zulieferpreise oder eine verzögerte Wirkung eigener Preiserhöhungen der Auslöser sind, so der Experte./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.