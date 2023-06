Warburg Research belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Bezüglich einer möglichen Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin, die zuletzt in Medienberichten wieder thematisiert wurde, gebe es weiterhin viele offene Fragen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Legalität eines Enteignungsgesetzes sei schwer zu bestimmen und wäre Gegenstand vom Bundesverfassungsgericht und dem Europäischem Gerichtshof, was entsprechend Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Daher sei kurzfristig kein großer Einfluss auf den Kurs von Vonovia zu erwarten./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.