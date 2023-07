Warburg Research belässt Varta auf 'Sell' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Varta nach vorläufigen Zahlen und einem gesenkten Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Umsatz des Batterieherstellers liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern leide bei Mikrobatterien und seinen Lithium-Ionen-Knopfzellen (Coinpower) weiterhin unter der geringen Nachfrage und den hohen Lagerbeständen seiner Kunden. Im zweiten Halbjahr dürfte dann eine Normalisierung der Vorräte zu einer verbesserten Nachfrage führen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 11:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.