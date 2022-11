Warburg Research belässt TAG Immobilien auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien anlässlich der anstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Bei dieser Gelegenheit dürfte der Immobilienkonzern einen besseren Einblick in das Liquiditätsmanagement und die Fortschritte bei der Refinanzierung geben, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie. Da es aber bislang keine Neuigkeiten zu Veräußerungen von Unternehmensteilen gegeben habe, könnte TAG Immobilien mit einer negativen Überraschung in Bezug auf die Dividendenprognose für 2022 aufwarten./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.