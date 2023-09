Warburg Research belässt Süss Microtec auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Süss Microtec nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die starke Nachfrage nach auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Lösungen halte erwartungsgemäß an und dürfte keine Strohfeuer sein, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Chancen daraus habe der Chipausrüster auf 40 bis 60 Millionen Euro beziffert, erstmals sollten diese im zweiten Halbjahr sichtbar werden./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.