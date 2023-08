Warburg Research belässt Secunet auf 'Buy' - Ziel 375 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Der IT-Sicherheitsdienstleister habe nach dem schwachen ersten Quartal diesmal eine bemerkenswert robuste Wachstumsdynamik gezeigt, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der ebenfalls gestiegenen Kosten habe Secunet aber mit dem operativen Ergebnis (Ebit) ein wenig enttäuscht./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 13:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.